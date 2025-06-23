البيت الأبيض: استهدفنا المكان الذي كان يخزن فيه اليورانيوم الإيراني المخصب

شفق نيوز/ أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الإثنين، استهداف بلادها للمكان الي يخزن فيه اليورانيوم المخصب.

وقال ليفيت، في تصريحات صحفية: متأكدون أن المكان المستهدف هو الذي كان يخزن فيه اليورانيوم الإيراني المخصب.

وأضافت: "واثقون أن المواقع النووية الإيرانية دمرت بالكامل"، فيما أشارت إلى ان "إيران لا يمكنها إغلاق مضيق هرمز ".

واستهدفت واشنطن، فجر الأحد، منشآت إيران النووية، وخاصة فورود، التي تعد الأهم والاكثر تحصينا، واعلن ترامب عن تعطيلها بسبب الضربة التي نفذت بواسطة قاذفات بي 2.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة 13 حزيران 2025، وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة، خصوصاً بعد أن اقدمت الولايات المتحدة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، حسب قولها.