البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار سوريا تتجاوز 200 مليار دولار

شفق نيوز- متابعة

كشف تقرير أصدره البنك الدولي، يوم الثلاثاء، أن تكلفة إعادة إعمار سوريا التقديرية تبلغ نحو 216 مليار دولار أميركي، مؤكداً أن إعادة الإعمار تتطلب استجابة دولية منسقة.

وقال البنك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا يغطي الفترة بين عامي 2011 – 2024".

وأوضح أن "تقديرات إعادة الإعمار تشمل 82 مليار دولار للبنية التحتية الأساسية مثل الطرق، وشبكات الكهرباء، والمياه، و75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة".

وأكد أن "عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب استجابة دولية منسقة تشمل دعم المؤسسات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتحسين الخدمات الأساسية"، مشيراً إلى أن "التعافي الاقتصادي سيظل هشاً ما لم تُعالج الأسباب الجذرية للصراع".

وأشار البنك الدولي إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسوريا انخفض من 67.5 مليار دولار في عام 2011 إلى 21.4 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس تدهوراً اقتصادياً حاداً نتيجة الصراع الطويل والعقوبات وتراجع الإنتاج المحلي".

وأضاف، أن "الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 1.5% خلال عام 2024"، متوقعاً "نمواً طفيفاً بنسبة 1% في عام 2025 مع استمرار القيود الأمنية ونقص السيولة وتعليق جزء من المساعدات الخارجية".

وكان صندوق النقد الدولي، أعلن في 10 حزيران/ يونيو الماضي، عزمه تطوير خارطة طريق للمؤسسات الاقتصادية السورية.

وكانت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أكدت في 22 أيار/ مايو الماضي، أن "رفع العقوبات عن سوريا سيساعدها على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الحالية، وتسريع عملية التعافي، وذلك نظرا لحاجة دمشق إلى مساعدات خارجية كبيرة".

وشهدت سوريا منذ عام 2011 نزاعاً مدمراً، تسبب في تحديات اقتصادية جمة، أثرت بعمق على كافة جوانب الحياة والبنية التحتية، مما خلق واقعاً معقداً يتطلب حلولاً استثنائية.