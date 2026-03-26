البنتاغون يعيد توجيه ذخائر مخصصة لأوكرانيا إلى حرب إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الخميس، بأن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تدرس ‌إمكانية تحويل أسلحة مخصصة بالأساس لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط، وذلك في ظل استنزاف حرب ​إيران لجزء من الذخائر العسكرية الأميركية ​الأكثر أهمية.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن ثلاثة مصادر ​مطلعة أن "الأسلحة التي ⁠يحتمل إعادة توجيهها تشمل صواريخ اعتراضية ​للدفاع الجوي جرى شراؤها عبر مبادرة ​أطلقها حلف شمال الأطلسي العام الماضي، والتي بموجبها تشتري الدول الشريكة أسلحة أمريكية لكييف".

ويأتي هذا التوجه ​في ظل تصاعد العمليات الأميركية في ​المنطقة، حيث قال الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية، التي ‌تقود ⁠القوات الأميركية في الشرق الأوسط، أمس الأربعاء إن "الولايات المتحدة ضربت أكثر من 10 آلاف هدف داخل إيران، وإنها ​في سبيلها ​للحد من ⁠قدرة إيران على بسط نفوذ خارج حدودها".

وذكر متحدث باسم البنتاغون ​للصحيفة أن "وزارة الدفاع ستضمن حصول ​القوات ⁠الأميركية وقوات حلفائها وشركائها على ما يلزمها للقتال والانتصار".

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم الـ27 على التوالي بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى، فيما دخلت لبنان الحرب في 2 آذار/ مارس الجاري.