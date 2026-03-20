البنتاغون يستعد لاحتمالية نشر قوات برية في إيران

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وسائل إعلام أميركية، يوم الجمعة، عن وجود استعدادات لاحتمالية نشر قوات برية في إيران.

وقالت قناة فوكس نيوز نقلا عن مسؤول أميركي، إن "المجموعة البرمائية للسفينة بوكسر و4500 من مشاة البحرية في طريقهم إلى الشرق الأوسط".

كما بينت قناة سي بي إس عن مصادرها، أن "مسؤولين في البنتاغون أجروا استعدادات مفصلة لاحتمال نشر قوات برية أمريكية داخل إيران".

وقبل قليل، قال البيت الابيض: الولايات المتحدة قد تسيطر على جزيرة خرج الإيرانية في أي وقت.