البنتاغون يدرس نشر لواء قتالي محمول جوا وإيران: نتحكم بـ"ذكاء" بمضيق هرمز

شفق نيوز- واشنطن/ طهران

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الاثتين، أن "البنتاغون" يدرس نشر لواء قتالي من الفرقة 82 المحمولة جوا لدعم العمليات في إيران.

ويأتي الإعلان، بالتوازي مع تأكيد القيادة المركزية الأمريكية، مواصلتها ضرب الأهداف العسكرية الإيرانية بقوة باستخدام ذخائر دقيقة.

بالمقابل، أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني: سنستخدم عند الضرورة كل وسيلة متاحة لضمان الأمن في مياه الخليج، مؤكدا "قواتنا المسلحة وبالتعاون مع دول المنطقة قادرة على ضمان أمن الخليج".

وبين أنه: لا حاجة لزرع الألغام في الخليج بسبب سيطرتنا وقوتنا الكافية هناك، ونمتلك زمام المبادرة في مياه الخليج وبحر عمان ونتحكم بذكاء واقتدار في مضيق هرمز.