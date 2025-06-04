البنتاغون لشفق نيوز: قواتنا تحركت من سوريا إلى العراق ونراقب سلوك الشرع بمكافحة داعش

شفق نيوز/ قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الأربعاء، إن قوات أميركية تحركت من شمال وشرق سوريا إلى مواقع أكثر أماناً داخل الأراضي العراقية، في خطوة وصفها بإطار "إعادة تموضع مدروسة وآمنة ومهنية"، تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز المكاسب التي تحققت ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

البنتاغون لشفق نيوز: لا تغيير في خطة الانسحاب من العراق

وقال المسؤول في تصريح رسمي لوكالة شفق نيوز، إن إعادة الانتشار تعكس ما وصفه بـ"تقدم كبير في تقويض القدرات العملياتية والدعائية لتنظيم داعش"، مؤكداً في الوقت نفسه التزام واشنطن بـ"الهزيمة الدائمة للتنظيم ومنع عودته".

وكان البنتاغون قد أعلن في بيان سابق، صدر في نيسان/أبريل، عن تقليص عدد القوات الأميركية في سوريا إلى أقل من ألف جندي، ضمن ما وصفها بـ"عملية إعادة انتشار مشروطة تهدف إلى تقليل البصمة العسكرية من دون المساس بالأهداف الأمنية الأساسية".

وأشار المسؤول إلى أن الشركاء المحليين للولايات المتحدة في سوريا، والذين تلقوا تدريباً ودعماً لوجستياً على مدى سنوات، ما زالوا منتشرين ميدانياً ويشكّلون "قوة فعالة ومهنية لعبت دوراً محورياً في الحملة ضد داعش"، مضيفاً أن هؤلاء الشركاء "سيواصلون تأمين المناطق ومنع أي اختراق من جانب تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة".

وأوضح أن القوات الأميركية ستواصل دعم الشركاء في تنفيذ المهام المتبقية لمكافحة الإرهاب، بما يشمل حراسة مراكز احتجاز مقاتلي داعش.

وفيما يتعلق بالإدارة الجديدة في سوريا، قال المسؤول الأمريكي إن الحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع "تُبدي حتى الآن مؤشرات إيجابية في ما يتعلق بمحاربة بقايا التنظيم"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة "تراقب عن كثب سلوك الحكومة الجديدة، وتتوقع منها، كما من سائر الحكومات، اتخاذ إجراءات فاعلة ضد داعش أينما وجد".

وقال المسؤول إن التنظيم، رغم ضعفه، "قد يسعى إلى استغلال أي فراغ أمني أو حالة عدم استقرار، إلا أن جهود الولايات المتحدة لمنع عودته ستبقى مستمرة ودون هوادة".

وأضاف أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة "نجح خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في القضاء على الخلافة المزعومة لداعش في العراق وسوريا"، مشيراً إلى أن التنظيم "لم يسيطر على أي أراضٍ منذ سقوط مدينة الباغوز في مارس/آذار 2019، وفقد الكثير من قدراته القتالية والتنظيمية".

لشفق نيوز من واشنطن- مصطفى هاشم