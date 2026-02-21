البنتاغون: إجلاء مئات الجنود من قواعد قطر والبحرين

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية، نقلا عن مسؤولين في وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، يوم السبت، أنه تم إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قواعد في قطر والبحرين، في ظل تصاعد القلق من احتمال تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران.

وأوضح التقرير الذي نشره إعلام أميركي، أن "عمليات الإجلاء شملت قاعدة العديد في قطر، إضافة إلى عدد من القواعد في البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية.

كما أشار التقرير إلى "عدم وجود قوات أميركية حاليا في قواعد بالعراق وسوريا والكويت والسعودية والأردن والإمارات، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

غير أنه بعد وقت قصير من نشر التقرير، نفت وسائل إعلام أميركية أخرى صحة التقرير، نقلا عن مسؤول أميركي مطلع لم تسمه، كما ذكرت أخرى أن "القيادة المركزية الأميركية تنفي بشكل قاطع ما ورد بالتقرير".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب،أعلن، أمس الجمعة، أنه يدرس خيار توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران، بهدف دفع طهران إلى قبول اتفاق نووي.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن مسودة الاتفاق النووي المقترح مع واشنطن ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة، مرجحا الحاجة إلى جولة تفاوض إضافية قبل التوصل إلى نتيجة إيجابية.