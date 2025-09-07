"البعوضة الزاعجة" تنتشر بسرعة.. الصحة الإيرانية تحذّر من تفشي مرض "خطير"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

حذّرت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأحد، من تفشي مرض حمى الضنك بسبب انتشار البعوضة "الزاعجة" الناقل للمرض في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى اكتشاف إصابتين بالمرض في إحدى المدن.

وقالت نائبة وزير الصحة الإيرانية مينو محرز، إن "المخاوف من انتشار المرض تعود إلى انتشار هذا النوع من البعوض، وقدرته على الطيران ونقل المرض حتى في أعلى طوابق المباني".

ونوّهت تقارير صحفية إيرانية ترجمتها وكالة شفق نيوز، إلى وجود المخاوف بشأن انتشار المرض بفعل البعوضة، وبيّنت أن "نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي كشف عن إصابة شخصين بالمرض مؤخراً في هرمزغان".

وعلى صعيد ذي صلة، أعلن نائب رئيس الصحة بجامعة مازندران للعلوم الطبية والخدمات الصحية بإيران، أن "البعوضة لُوحظت في جميع مدن غرب مازندران، غير أنه ولحسن الحظ، ووفقاً للتقارير، لم تُسجل أية حالة إصابة بحمى الضنك في هذه المحافظة حتى الآن".

ونقلت التقارير أن هذا النوع من البعوض يفضل البيئات الرطبة، وقد وفرت الأجواء الباردة والممطرة في مازندران هذه الأيام بيئة مناسبة لوضع بيضه ونموه، وزاد هذا من احتمالية انتشار بؤر موبوءة بالبعوض في المحافظة.

وأشارت إلى أن الأمطار، وخاصة في مازندران، تعد بيئة مثالية لنمو وتكاثر البعوضة.

وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة عدد المدن التي تؤوي هذه البعوضة مع اقتراب فصل الخريف وزيادة هطول الأمطار، ما يُنذر بشدة بأهمية اتباع الأهالي للتعليمات الوقائية والنظافة، وفقاَ لهذه التقارير.