البشير يزور العراق لبحث تأهيل خط نفط كركوك–بانياس

شفق نيوز– دمشق

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، عزمه زيارة العراق قريباً لدراسة إعادة تأهيل خط النفط الذي يربط كركوك بميناء بانياس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

وقال البشير، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية السورية"، إن ساعات تزويد الكهرباء في عموم سوريا ستصل إلى ما بين 8 و10 ساعات يومياً، وهي زيادة وصفها بأنها لم تشهدها البلاد منذ عشرات السنين.

وكشف البشير الذي سبق أن تسنم رئاسة الوزراء "مؤقتاً" في سوريا بعد عهد بشار الأسد،، عن دراسة إنشاء شركة قابضة كبرى تشرف على توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها في سوريا، إلى جانب شركة أخرى لإدارة ملف التعدين والفوسفات، موضحاً أن تأسيس هذه الشركات سيستغرق بعض الوقت وسيتم إطلاقها بشكل تدريجي.

وأضاف أن سوريا أعادت تأهيل خط الغاز الواصل إلى تركيا بزمن قياسي وبكوادر وطنية، كما حصلت على منحة من البنك الدولي لإصلاح الشبكة الكهربائية التي تربطها بدول الجوار.

كما أعلن البشير عن دراسة إنشاء مصفاة نفط جديدة بهدف تحويل سوريا إلى دولة مصدرة للمشتقات النفطية.

وكان البشير قد أدار الحكومة السورية الانتقالية خلال المرحلة الانتقالية في البلاد حتى مارس/ آذار 2025.