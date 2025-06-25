البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، بأن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قانون يقضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي صباح اليوم الاربعاء، أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني الموافقة على تفاصيل مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية"، مشيراً إلى أن "البرنامج النووي السلمي الإيراني سيتقدم بوتيرة أسرع".