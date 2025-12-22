البرلمان الإيراني يلوح بسحب الثقة من حكومة بزشكيان

شفق نيوز- طهران

حذّر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الاثنين، من احتمال اتجاه النواب لسحب الثقة من حكومة الرئيس مسعود بزشكيان في حال فشلها بالسيطرة على الارتفاع الأسعار بشكل واسع.

وبحسب موقع "إيران إنترناشونال"، فإن "التحذير يأتي في ظل تصاعد القلق داخل أوساط النظام الإيراني بسبب استمرار التضخم، وتراجع قيمة الريال، وارتفاع أسعار الغذاء والسكن، ما يفاقم الضغوط على مستويات المعيشة، خاصة لدى ذوي الدخل المحدود".

وأكد قاليباف، أن "البرلمان سيواصل متابعة الملف بشكل عاجل"، مشددا على أن "النواب يعتبرون ارتفاع أسعار السلع الأساسية أولوية وطنية".