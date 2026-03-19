البرلمان الإيراني يدرس فرض رسوم على "المرور الآمن" في مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

كشفت نائبة في البرلمان الإيراني، يوم الخميس، عن دراسة مشروع لفرض رسوم وضرائب على مرور السفن والطاقة عبر مضيق هرمز، مقابل ما وصفته بتأمين إيران للممر الملاحي.

وقالت سمية رفيعي، في تصريح لوكالة "تسنيم"، إن النواب يتابعون مشروعاً يقضي بإلزام الدول بدفع رسوم في حال استخدام المضيق كممر آمن لحركة السفن وعبور الطاقة وتأمين الأمن الغذائي.

وأضافت أن إيران "سترسّخ أمن مضيق هرمز بقوة" بعد ما وصفته بتحقيق النصر"، مشددة على أن هذا الأمن سيتحقق "باقتدار" من قبل الجمهورية الإسلامية، وعلى الدول دفع ما سمته "ضريبة أمنية" مقابل ذلك.

وأشارت إلى أن قدرات إيران في تأمين المضيق وحماية مصالحها الوطنية "يجب أن تُصان"، في ظل ما وصفته بتنامي قوة البلاد في المنطقة.

وأعربت رفيعي عن ثقتها بانتصار إيران في المرحلة المقبلة، معتبرة أن عبور ما وصفتهم بـ"الأعداء" عبر مضيق هرمز سيبقى محفوفاً بالتحديات.

وتستغل إيران موقعها في مضيق هرمز للضغط على سوق الطاقة وإجبار الدول على التفاوض مقابل عبور آمن، ما يرفع كلفة الصراع على الولايات المتحدة وحلفائها.وتسببت الهجمات الأخيرة في اضطراب غير مسبوق بحركة الملاحة وارتفاع المخاطر، مع تراجع عدد السفن العابرة بشكل حاد.

وبدأت دول آسيوية كالهند وتركيا وباكستان التفاوض مع طهران لضمان الإمدادات، وسط إغلاق فعلي للمضيق أمام "سفن الأعداء".

في المقابل، تواجه واشنطن صعوبة في تشكيل تحالف بحري، فيما قد يستغرق استئناف الملاحة الطبيعية أسابيع حتى في أفضل السيناريوهات.