البرلمان الإيراني: طهران تدرس بجدية إغلاق مضيق هرمز

شفق نيوز/ كشف البرلمان الإيراني، يوم السبت، عن دراسته بجدية لإغلاق مضيق هرمز البحري، المسؤول عن نسبة كبيرة من عمليات النقل النفط في العالم.

ونقلت وكالة رويترز، عن عضو بالبرلمان الإيراني: ندرس بجدية إغلاق مضيق هرمز البحري.

كما كان العميد إسماعيل كوثري، في القوات المسلحة الإيرانية، أعلن أن "إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة وسنتخذ القرار الأمثل بكل حزم".

وكانت وكالة فارس الإيرانية، أفادت أن قاعدة نوجه الجوية في همدان تعرّضت لهجومين صاروخيين، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع خمسة انفجارات في مدينة تبريز، مؤكدة أن مصفاة تبريز لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولا صحة للأنباء المتداولة حول استهدافها.

يذكر أن وسائل إعلام إيرانية أفادت، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن سلسلة من الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ونووية حساسة في عدد من المحافظات الإيرانية.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بوقوع انفجارات عنيفة في عدد من المدن الإيرانية، بينها تبريز و خرم آباد وكرمانشاه.