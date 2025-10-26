البرلمان الإيراني: الملف النووي بات خارج مجلس الأمن

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، أن الملف النووي الإيراني خرج رسمياً من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي بموجب البند الثامن من القرار 2231، الذي ينص على استمرار رفع العقوبات السابقة واعتراف المجتمع الدولي بحق إيران في التخصيب النووي

وقال قاليباف في جلسة للبرلمان، إن إيران إلى جانب روسيا والصين، وجّهت رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، ترفض فيها "الاعتبار القانوني" لمحاولة الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) تفعيل آلية "السناب باك" لإعادة العقوبات على طهران.

وأضاف أن هذا الموقف المشترك يمثل تجسيداً للتضامن الاستراتيجي بين 3 قوى كبرى في مواجهة الضغوط الغربية"، مؤكداً أن "عصر الأحادية الأمريكية قد انتهى"، داعياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الالتزام بما نص عليه قرار مجلس محافظيها الصادر في كانون أول/ديسمبر 2015.