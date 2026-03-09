البرلمان اللبناني يمدّد ولايته لعامين بتصويت 76 نائباً

شفق نيوز- بيروت

أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني، يوم الاثنين، تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين، وذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم.

ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، فإن المجلس صوّت لمصلحة التمديد بواقع 76 نائباً، فيما عارض القرار 41 نائباً، وامتنع 4 نواب عن التصويت.

وكانت الانتخابات النيابية مقرّرة في شهر أيار/مايو المقبل.

ويأتي هذا التمديد في وقت كان فيه هذا السيناريو مطروحاً داخل الأوساط السياسية حتى قبل التصعيد العسكري الأخير، نتيجة الخلافات الداخلية بشأن قانون الانتخابات، ولا سيما الجدل حول الدائرة السادسة عشرة المخصصة لاقتراع المغتربين.