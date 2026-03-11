البرلمان العربي يدين "الاعتداءات السافرة" على سيادة العراق

شفق نيوز- القاهرة

أكد رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، يوم الأربعاء، تضامن البرلمان العربي الكامل ووقوفه التام مع العراق في مواجهة ما يتعرض له من "اعتداءات سافرة"، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً جسيماً لسيادته الوطنية وتهديداً مباشراً لأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها اليماحي إلى رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، بحسب ما نقلته سفارة جمهورية العراق في العاصمة المصرية القاهرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفقاً للبيان، فقد أعرب اليماحي في رسالته عن إدانة البرلمان العربي القاطعة وبأشد العبارات لهذه الاعتداءات، معتبراً أنها "تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأشار رئيس البرلمان العربي، الذي يتخذ من القاهرة مقراً دائماً له، إلى أن "هذه الاعتداءات تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي"، مؤكداً دعم البرلمان العربي لكل الجهود الرامية إلى الحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، تتعرض مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.