البرلمان التركي يصوت على تقرير لدعم إنهاء الصراع مع حزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز- أنقرة

يعتزم البرلمان التركي، يوم الأربعاء، اعتماد مسودة تقرير تهدف إلى تسهيل نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني، في خطوة قد تدفع عملية السلام الرامية إلى إنهاء صراع دام أكثر من 40 عاما.

ويُقترح في التقرير، الذي يتألف من نحو 60 صفحة وتم توزيعه على الصحفيين قبل التصويت في أنقرة، إجراء إصلاحات قانونية بالتزامن مع إلقاء حزب العمال الكوردستاني أسلحته، بحسب "رويترز".

كما يحث التقرير السلطة القضائية على "مراجعة التشريعات والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية".

وتتمثل أهداف التقرير الرئيسية في تحقيق تركيا خالية من الإرهاب وتعزيز الديمقراطية، وفق ما ورد في المسودة، التي تقدم إطارًا قانونيًا مشروطًا أثار بعض الاعتراضات في وقت سابق من الأسبوع من قبل أحزاب المعارضة.

ومن شأن تأييد النواب للتقرير خلال التصويت أن ينقل عملية السلام إلى الساحة التشريعية، حيث ستتاح للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يقود البلاد منذ أكثر من عقدين، فرصة لإنهاء الصراع الدامي بين حزب العمال الكوردستاني والدولة، الذي أسفر عن خلافات سياسية واقتصادية واجتماعية شديدة في الداخل.