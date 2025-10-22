البرلمان التركي يصادق على تمديد ارسال قوات إلى العراق وسوريا

شفق نيوز - أنقرة

صادق البرلمان التركي، أمس الثلاثاء، على تمديد إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد لثلاث سنوات إضافية، للقضاء على الهجمات المحتملة ضد البلاد من جانب التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا، وفقا لوكالة لما نشرته وكالة "الأناضول".

جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان، حول المذكرة الرئاسية بشأن تمديد فترة إرسال القوات العسكرية التركية لإجراء عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين في كل من العراق وسوريا، حيث وافق البرلمان على تمديدها 3 أعوام اعتبارا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأشارت المذكرة الرئاسية التي تحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن "التهديد الإرهابي المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا وعدم إرساء الاستقرار الدائم، لا يزالان يشكلان مخاطر وتهديدات للأمن القومي".

وأكدت المذكرة على "التزام تركيا بالحفاظ على سلامة أراضي العراق ووحدته الوطنية واستقراره".

وجاء في المذكرة أيضا أنه "تماشيا مع تطلعات واحتياجات الإدارة السورية الحالية والحاجة إلى تطوير قدرات البلاد في مكافحة الإرهاب ودعم الجهود الدولية والوطنية، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ضد جميع المخاطر والتهديدات والأعمال التي قد تُعرّض الأمن القومي التركي للخطر، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الرامية لإرساء الاستقرار في سوريا".