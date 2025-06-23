العراق وأربع دول يغلقون المجال الجوي بعد القصف الإيراني على قاعدة العديد (تحديث)

شفق نيوز/ عمد كل من العراق والبحرين والإمارات والكويت، مساء اليوم الاثنين، إلى إغلاق مجالهم الجوي على خلفية الضربات الإيرانية على قاعدة العديد الجوية في قطر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن السلطات العراقية قررت إيقاف الحركة الملاحية في مطار البصرة الدولي والمطارات الأخرى.

فيما أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن شركة "فلايت رادار" المتخصصة بتتبع حركة الطائرات، بأن "المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة مغلق استناداً إلى مسارات الطيران".

وفي سياق متصل، أعلنت شؤون الطيران المدني البحرينية عن تعليق حركة الملاحة الجوية في أجواء المملكة مؤقتًا، كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية.

بدورها قررت الإدارة العامة للطيران الكويتية أنه "حرصاً على أمن وسلامة الدولة، ونظراً للإجراءات الاحترازية المتخذة في عدد من الدول المجاورة والتي شملت إغلاق مطاراتها والمجال الجوي، تعلن دولة الكويت عن إغلاق مجالها الجوي مؤقتاً كإجراء احترازي، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر".

واضافت "تؤكد الجهات المعنية أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن في ظل المستجدات الإقليمية، ويتم التنسيق بشكل دائم مع الجهات المختصة محلياً ودولياً لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات".

كما قررت الخطوط الجوية المصرية، تعليق رحلاتها من وإلى دول المنطقة، بما فيها العراق.

ومساء اليوم أعلنت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أطلقت صواريخ باليستية على قواعد أمريكية في قطر والبحرين، رداً على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.