البحرين والإمارات تتعرضان لقصف إيراني استهدف منشآت حيوية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

استهدفت ضربات إيرانية، يوم الخميس، منشآت حيوية في كل من الإمارات والبحرين.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها: الداخلية البحرينية: استهداف إحدى المنشآت في منطقة المعامير والجهات المختصة تتابع الحادث.

كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليا مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وذكرت رويترز، أن دوي انفجارات متكرر قرب مطار زايد الدولي في أبو ظبي.

إلى ذلك، دعت هيئة الطوارئ والأزمات الإماراتية السكان إلى "التوجه لمكان آمن والاحتماء حتى رفع الخطر".