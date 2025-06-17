البحرين تمدد حظر السفر إلى العراق والأردن

شفق نيوز/ أعلنت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، يوم الثلاثاء، تمديد إلغاء رحلاتها المجدولة من وإلى بغداد والنجف في العراق، والعاصمة الأردنية عمّان، حتى 27 حزيران/يونيو 2025.

وأكدت الشركة أن سلامة مسافري الناقلة وأفراد طاقمها على رأس تأتي أولوياتها، مشددة على استمرارها في مراقبة التطورات عن كثب، وعلى تعاونها مع شركائها لمساعدة المسافرين المتضررين جراء هذا التمديد لإلغاء الرحلات وتأمين سكنهم ونقلهم إلى وجهاتهم الأصلية أو النهائية.