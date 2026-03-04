البحرين تفتح باب التطوع لمواجهة الهجمات الإيرانية

مراسم تخريج دورة متطوعين في قوة دفاع البحرين عام 2021

شفق نيوز- المنامة

أعلنت المنصة الوطنية للتطوع في البحرين، يوم الأربعاء، فتح باب التطوع لدعم الجهود الوطنية في مواجهة الهجمات الإيرانية "العدائية" على المملكة الخليجية، لتعزيز التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وأضافت المنصة أنه "على الراغبين في التطوع التسجيل في حملة: (البحرين بخير.. دام إنتوا أهلها) عبر منصة التطوع الوطنية volunteer.gov.bh، حيث تم تحديد مجالات التطوع التي يمكن المساهمة فيها، وتشمل المجالات الصحية والهندسية واللوجستية والإدارية والرقابية، وغيرها من المجالات حسب الاحتياجات الوطنية".

وأشارت إلى أنه "سيتم التواصل مع المتقدمين وفقاً لمجالات الدعم المطلوبة، حرصاً على تنظيم المشاركة الوطنية وضمان فاعليتها"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وكانت البحرين قد تعرضت منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، السبت الماضي، لسلسلة من الهجمات من قبل إيران استهدفت قواعد أميركية ومطار البحرين الدولي وميناء البحرين.

ويأتي إعلان التطوع في البحرين في ظل تصعيد إقليمي واسع شهد خلاله الخليج هجمات صاروخية إيرانية رداً على ضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت إيران مع استمرار الحرب لليوم الخامس على التوالي.