البحرين تعلن تفكيك خلية تابعة لحزب الله اللبناني

شفق نيوز- المنامة

أعلنت وزارة داخلية البحرين، مساء اليوم الاثنين، تفكيك خلية تنتمي لحزب الله اللبناني مكونة من ثلاثة أشخاص.

وذكرت الوزارة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أنه تم "القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية تنتمي لحزب الله اللبناني، والسعي للتخابر مع عناصر بالخارج، بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر".

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في 15 آذار/ مارس الجاري، القبض على خمسة أشخاص وتحديد سادس هارب خارج البلاد، بتهمة التعاون مع الحرس الثوري الإيراني، وجمع وتمرير معلومات حساسة تتعلق بمواقع حيوية داخل المملكة.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في 25 آذار/ مارس الجاري، ضبط شبكة تضم كويتيين وإيرانيين ولبنانيين مرتبطة بحزب الله اللبناني، خططت لاستهداف قيادات الدولة.

من جهتها، أعلنت الإمارات في 14 آذار/ مارس الجاري، ضبط شرطة أبو ظبي 45 شخصاً من جنسيات مختلفة بتهمة تصوير مواقع تعرضت للاستهداف ونشر فيديوهات عبر منصات التواصل وتداول معلومات غير دقيقة ومضللة حول الضربات الإيرانية وتضليل الرأي العام.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.