البحرين تعلن "القوة القاهرة" بعد استهداف مصفاة بابكو بهجوم إيراني

شفق نيوز- المنامة

أعلنت شركة "بابكو إنرجيز" في البحرين، يوم الاثنين، حالة "القوة القاهرة" على بعض عملياتها المتأثرة بالأوضاع الراهنة، عقب الهجوم الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة بابكو للتكرير.

وقالت وكالة أنباء البحرين، إن الشركة أوضحت أن القرار جاء نتيجة "الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المنطقة والهجوم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات المصفاة التابعة للمجموعة".

وأكدت الشركة أن احتياجات السوق المحلي مؤمّنة بالكامل وفق الخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر.

كما أعربت بابكو إنرجيز عن تقديرها لعلاقاتها مع شركائها، مشيرة إلى أنها ستواصل إطلاع الشركاء والجهات ذات العلاقة على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالوضع.

وأفادت مصادر إخبارية، صباح اليوم، بأن قصفاً إيرانياً استهدف مصفاة شركة "بابكو" النفطية في البحرين، فيما اندلعت حرائق في موقع الشركة عقب الهجوم.

وأفاد شاهد عيان، ​برؤية دخان كثيف ‌يتصاعد من ناحية مصفاة ​بابكو ​النفطية في البحرين.

وقال ​الشاهد، لرويترز، إن الدخان ​أحاط بالمصفاة بعد أن أعلنت ​الحكومة في ​وقت سابق عن ‌وقوع ⁠إصابات وأضرار في منطقة سترة نتيجة ​هجوم ​بطائرة ⁠إيراني بطائرات مسيرة.

وتعد بابكو، المصفاة ​النفطية ⁠الرئيسية في البحرين ومنشأة ⁠حيوية ​لقطاع ​الطاقة بالبلاد.