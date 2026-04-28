البحرين تسقط الجنسية عن 69 مواطناً "لتعاطفهم مع إيران"

شفق نيوز- المنامة

سحبت السلطات البحرينية، يوم الثلاثاء، الجنسية من 69 مواطناً، بتهمة "التعاطف مع إيران"، وسط تنديد من جمعية "الوفاق" التي أكدت أن القرار يأتي ضمن حملة قمع وتخوين متصاعدة تزامناً مع الحرب على إيران.

وكشفت الجمعية، في بيان لها، أن الجهات الرسمية ساقت تهمة ما يسمى (التعاطف وتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية) لمن سُلبوا جنسياتهم دون أي تحقيق معهم، أو أن يكونوا ضمن قوائم المعتقلين على خلفية الحرب منذ انطلاقها في 28 شباط/فبراير الماضي، ومن دون محاكمات قضائية أو مسوغات قانونية.

وبحسب الجمعية، فإن هذه العقوبات الجماعية جائرة ومختلّة ولا تقوم على مبدأ التناسب الجزائي، وإلا فإنّ هؤلاء أبرياء لم يُدانوا قضائياً ولم تُتخذ بحقّهم أيّ إجراءات أمنية حتّى".