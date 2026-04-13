البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي احتجاجا على "الهجمات"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، يوم الاثنين، القائم بالأعمال في السفارة العراقية بالمنامة أحمد إسماعيل الكروي، فيما أبلغته "إدانتها" للهجمات من الأراضي العراقية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، أن "الخارجية أبلغت الكروي إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين إزاء استمرار الاعتداءات الآثمة بالطائرات المسيرة الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة وعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضافت، أن "السفير عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية قام بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص، مع التشديد على أهمية تعامل جمهورية العراق مع تلك التهديدات والاعتداءات بشكل عاجل ومسؤول، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتأكيد على احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ كافة الاحترازات والإجراءات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها".

وكانت السعودية والكويت قد استدعتا، خلال الأيام الماضي السفيرين العراقيين في البلدين، فيما تم تسليمها مذكرة احتجاج جراء "هجمات" انطلقت من الأراضي العراقية.