البحرين.. السجن المؤبد لخمسة متورطين بالتخابر مع إيران

أعلنت السلطات البحرينية، يوم الثلاثاء، صدور أحكام قضائية بحق خمسة متورطين في قضيتي تخابر منفصلتين مع إيران.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، تضمنت الأحكام الصادرة السجن المؤبد لمتهمَيْن أفغانيَّيْن في قضية، و3 مواطنين بحرينيين في قضية أخرى لتخابرهم مع الحرس الثوري الإيراني.

وقد وجهت النيابة العامة في البحرين لأعضاء الخليتين بالتخطيط للقيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس "نيابة الجرائم الإرهابية" في البحرين، إن النيابة العامة تبلغت من قبل جهاز المخابرات الوطني بأنه تم في إطار تعقب وكشف العناصر الموالية للتنظيمات والجماعات الإرهابية والأجهزة المعادية للبلاد، ضبط عدد من المتهمين.

وأفاد بأن "ذلك تم بناءً على ما أسفرت عنه التحريات ومتابعة نشاطهم من ارتباطهم بأجهزة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني، وتلقيهم من تلك الأجهزة عبر من يعملون لمصلحتها في إيران تكليفات برصد مواقع حيوية داخل المملكة وجمع المعلومات عنها وإرسالها إليها بغرض استهدافها".