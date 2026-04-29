البحرية الإيرانية تعلن إغلاق مضيق هرمز من جهة بحر العرب

شفق نيوز- طهران

أعلن قائد بحرية الجيش الإيراني، الأميرال شهرام إيراني، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق مضيق هرمز من جهة بحر العرب، مهدداً بالتحرك عسكرياً في حال تقدم "العدو" أكثر.

وقال إيراني في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "سفننا في حالة تحرك مستمر من وإلى موانئ البلاد، وقريباً سيرى العدو أسلحتنا الجديدة التي يخشاها وستكون بجواره مباشرة".

وأضاف قائد البحرية: "قمنا بإغلاق مضيق هرمز من جهة بحر العرب وإذا تقدم العدو أكثر فسنتحرك ضده".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن على إيران الاستسلام في ظل اقتصادها الذي ينهار، لافتاً إلى أن طهران قطعت شوطاً طويلاً في المفاوضات لكنه ليس كافياً.

كما اعتبر ترمب، الأربعاء، أن الحصار البحري "أكثر فعالية من القصف" لإجبار إيران على التفاوض والموافقة على اتفاق "يعالج مخاوفنا" بشأن برنامجها النووي.

وكان ترمب قد أعلن في 13 نيسان/ أبريل الجاري فرض حصار على مضيق هرمز بعد فشل المحادثات التي جرت في إسلام آباد بين واشنطن وطهران، وذلك بهدف منع إيران من تحصيل إيرادات من رسوم المرور عبر المضيق وقطع عائداتها النفطية.

ودفعت الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026 إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط الخام والغاز، وأدت إلى خفض الشحنات من الخليج إلى المشترين العالميين، لا سيما في آسيا وأوروبا، مما ⁠دفع المستوردين إلى البحث عن مصادر ⁠بديلة.

وفي 25 آذار/ مارس 2026، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران سمحت بعبور مضيق هرمز للدول الصديقة، بما في ذلك روسيا والهند والعراق والصين وباكستان.

ويعد مضيق هرمز أهم ممر مائي لتجارة النفط في العالم، حيث يمر عبره نحو خمس استهلاك الخام العالمي يومياً، مما يجعل استقرار الملاحة فيه محور اهتمام الأسواق الدولية والقوى الكبرى.