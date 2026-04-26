البحرية الأميركية تستولي على نفط إيراني بقيمة 380 مليون دولار

أفاد موقع "تانكر تراكرز"، المتخصص في تتبع حركة ناقلات النفط حول العالم، يوم الأحد، باستيلاء البحرية الأميركية على نفط إيراني بقيمة 380 مليون دولار في المحيط الهندي.

ونقل الموقع عن بيانات أقمار صناعية، أن النفط الذي سيطرت عليه البحرية الأميركية يبدو أنه في طريقه إلى الولايات المتحدة.

وأضاف، أن شحنات نفط قيمتها مليار دولار عادت إلى إيران بعد اعتراض البحرية الأميركية.

وكشفت بيانات ملاحية نقلتها صحيفة "التايمز"، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع بقاء أكثر من 600 سفينة تجارية كبيرة عالقة في المنطقة، وسط إجراءات عبور مشددة تفرضها إيران على السفن المسموح لها بالمرور.

ويدق خبراء ومتعاملون ناقوس الخطر من تعديل قسري يلوح في الأفق لسوق الطاقة العالمي، نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز للأسبوع التاسع على التوالي.

ويرى محللون أن الاستهلاك العالمي سيُجبر على الانخفاض للتوافق مع تراجع الإمدادات بنسبة 10%، وسط توقعات بفقدان مليار برميل من الإمدادات، وهو ما يتجاوز ضعف الكميات التي أطلقتها الحكومات من الاحتياطيات الاستراتيجية وفق بلومبرج الأحد 26 نيسان/أبريل 2026.