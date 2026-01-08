البحرية الإسرائيلية تطلق النار على سفينة حربية مصرية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، إن البحرية الإسرائيلية أطلقت النار على سفينة حربية مصرية دخلت المياه الإقليمية لغزة، مجبرة إياها على الخروج والعودة إلى المياه الإقليمية لمصر.

وذكرت "القناة 13" العبرية، ان "سفينة حربية مصرية دخلت المياه الإقليمية لغزة وهي منطقة محظورة الملاحة، فأطلقت سفن حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية النار عليها"، مضيفة ان "السفينة عادت أدراجها إلى المياه الإقليمية المصرية".

ووفق القناة، غادرت السفينة المصرية شبه جزيرة سيناء ودخلت المنطقة البحرية التي يفرض عليها الأسطول الإسرائيلي حصاراً بحرياً.

وعندما تم رصد السفينة، أُرسلت سُفن حربية من قاعدة أشدود البحرية وطالبت السفينة المصرية بالعودة إلى مصر وفقاً للقناة العبرية، وبينما كانت تواصل سيرها نحو غزة، أطلقت السفن الحربية طلقات تحذيرية عليها، وعندها فقط استدارت السفينة المصرية وعادت أدراجها.

وتعليقاً على الحادثة، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن سفينة مصرية دخلت المياه الإقليمية الإسرائيلية لفترة وجيزة، وتصرفت القوات الإسرائيلية وفقاً للإجراءات المتبعة، وطلبت من السفينة التوقف، ولعدم استجابتها تم اتخاذ إجراءات صدّها وغيرت السفينة اتجاهها نحو المياه المصرية.

وأفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي للقناة 13، بأن المصريين يتحملون مسؤولية هذا الحادث، وقد أقروا بمسؤوليتهم عنه.