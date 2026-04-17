البحرية الدولية: الوضع في هرمز حرج و2000 سفينة محاصَرة

شفق نيوز- لندن

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أرسنيو دومينغيز، يوم الجمعة، وجود نحو 2000 سفينة تحمل على متنها حوالي 20 ألف بحار، باتت محاصرة في الخليج، بسبب الحرب على إيران.

ووصف دومينغيز في مقابلة مع صحيفة "إل بايس" الإسبانية، الوضع في مضيق هرمز بأنه "حرج"، مشيراً إلى أن هؤلاء البحارة عالقون في الخليج ولا يستطيعون عبور المضيق، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن ضرورة تقنين الإمدادات من الغذاء والماء والوقود مع استمرار الأزمة.

وأضاف أن دول المنطقة تقدم كافة أشكال المساعدة للبحارة المحاصرين، بما في ذلك الدعم الطبي عند الحاجة.

وردا على سؤال حول خطة إخلاء السفن بعد انتهاء النزاع، أوضح دومينغيز، أن هناك خطة قيد المناقشة مع دول المنطقة، وبشكل خاص مع إيران وسلطنة عمان.

ولفت إلى أن "عملية إخلاء السفن العالقة ستستغرق عدة أسابيع"، مشدداً على "ضرورة التأكد أولا من خلو المنطقة من أي تهديد بالألغام قبل الشروع في هذه العملية".

وأوضح أن الحركة الملاحية ستعود إلى وضعها الطبيعي، بمجرد تحييد المخاطر، بعبور ما بين 130 و135 سفينة يوميا عبر مضيق هرمز.

وبشأن فرض رسوم على المرور عبر المضيق، شدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على عدم وجود أي أسس قانونية لفرض مثل هذه الرسوم، مبيناً أن حق حرية الملاحة في المضايق غير قابل للنقاش ولا يندرج ضمن مفاوضات المنظمة.

وأشار دومينغيز، إلى أن "القانون الدولي لا يسمح لأي دولة بأن تنشئ بشكل تعسفي ممرا إضافيا عندما يكون هناك ممر قائم بالفعل".

واستطرد، أن "إيران تملك الحق الكامل في تقديم مقترح وتبرير ضرورته، لكن يجب أن يقدم هذا المقترح بالاشتراك مع سلطنة عمان، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي".

وختم تصريحه بالقول إن العالم "لا ينتبه للنقل البحري إلا عندما يتأثر، وعندما يسبب ذلك ضررا اقتصاديا للناس"، في إشارة إلى التداعيات الواسعة لأي اضطراب في شرايين الملاحة العالمية على الاقتصاد والتجارة الدولية.