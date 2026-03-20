البترول الكويتية تغلق وحدات تشغيلية في موانئها بعد اعتداء إيراني

شفق نيوز- الكويت

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، يوم الجمعة، إغلاق وحدات تشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي، وميناء عبد الله، بعد تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة.

وقالت المؤسسة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "تم وبجهود فرق الطوارئ إخماد الحريق الذي اندلع في بعض الوحدات التشغيلية بمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله وذلك نتيجة تعرض المصفاتين لاعتداءات بواسطة طائرات مسيرة صباح أمس الخميس".

وأضافت أن "هذه الاعتداءات لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية"، مؤكدة أن "التعامل معها تم بسرعة قياسية ووفق أعلى معايير السلامة المعتمدة".