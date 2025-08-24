الانتخابات السورية.. الإدارة الذاتية ترفض و"مسد" يؤجل ملتقاه

شفق نيوز- القامشلي

اعتبرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد، الانتخابات المقبلة في البلاد والمقررة منتصف ايلول المقبل، "إقصاءً لشريحة واسعة من السوريين" ولا تمثل حلاً سياسياً، في وقت أعلن فيه مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" تأجيل الملتقى التشاوري للمبادئ الدستورية إلى موعد لاحق.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن إجراء الانتخابات الحالية يشكّل "تغييبًا وإقصاءً لقرابة نصف السوريين"، معتبرة أنها "خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل السياسي الشامل".

وأضافت أن "تعريف مناطقنا بأنها غير آمنة لتبرير سياسة الإنكار لأكثر من خمسة ملايين سوري هو عارٍ عن الصحة"، مشددة على رفض أي إجراءات تُفرض بـ"عقلية أحادية"، مؤكدة أنها لن تكون معنية بتنفيذ قرارات مبنية على هذا النهج الإقصائي.

ودعت الإدارة الذاتية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بالانتخابات، ووصفتها بأنها "مخالفة للقرار الأممي 2254"، مؤكدة أن الحل في سوريا لن يتحقق عبر إعادة إنتاج السياسات السابقة بل من خلال مسار سياسي شامل يشارك فيه جميع السوريين.

وتُعد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع، تشمل أجزاء من محافظات الحسكة والرقة وحلب ودير الزور، وتسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وتضم المنطقة خليطًا متنوعًا من المكونات السكانية بينها العرب والكورد والسريان والآشوريون، إلى جانب مجموعات من التركمان والأرمن والشيشان واليزيديين.

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، الجناح السياسي لـ"قسد"، تأجيل الملتقى التشاوري للمبادئ الدستورية، عقب اجتماع هيئته الرئاسية في مدينة الرقة بحضور ليلى قره مان ومحمود المسلط، عازيًا القرار إلى المستجدات السياسية المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة على المشهد السوري.

وقال المجلس في بيانه إن التأجيل "يعكس التزامنا بتهيئة أفضل الظروف لإنجاح الحوار الوطني، وترسيخ مبادئ دستورية جامعة تخدم مسار الحل السياسي وبناء سوريا ديمقراطية، تعددية، ولا مركزية".وكان من المقرر أن يشارك في الملتقى ممثلون عن أحزاب وأطر سياسية من شمال شرقي سوريا، إلى جانب شيوخ عشائر عربية ونقابات ومنظمات محلية، فضلًا عن شخصيات وتيارات من مختلف المناطق السورية، وممثلين عن الطائفتين الدرزية والعلوية.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري (البرلمان)، قد أعلنت أمس السبت، تأجيل العملية الانتخابية في ثلاث محافظات هي السويداء والحسكة والرقة، مبررة القرار بـ"الحرص على التمثيل العادل والتحديات الأمنية".

وأكد المتحدث الإعلامي للجنة، نوار نجمة، لوكالة شفق نيوز، أن "المقاعد المخصصة لهذه المحافظات ستبقى محفوظة إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة"، مشيرًا إلى أن الانتخابات ستُجرى في بقية المحافظات بين 15 و20 أيلول المقبل.

وبحسب الدستور السوري، يبلغ العدد الكلي لمجلس الشعب 210 أعضاء، يتم انتخاب 140 منهم بالاقتراع العام، فيما يُعيّن الرئيس السوري 70 عضوًا وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، بهدف ضمان تمثيل فئات ومؤسسات معينة.