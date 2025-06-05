الاقتصاد السورية لشفق نيوز: خطة زراعية ثلاثية لاستعادة الاكتفاء الذاتي

شفق نيوز/ كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، يوم الخميس، عن خطة زراعية جديدة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي واستعادة الاكتفاء الذاتي، بعد سنوات من التدهور الحاد في القطاع الزراعي نتيجة السياسات السابقة.

وقال مدير المكتب الإعلامي في الوزارة، حسن الأحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة الزراعية الجديدة تعتمد على توسيع المساحات المزروعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتحفيز الفلاحين من خلال حزم دعم مباشرة، في خطوة لإعادة الحياة إلى هذا القطاع الحيوي".

وأشار الأحمد إلى أن "السياسات الخاطئة التي اتبعت خلال الأعوام الماضية، ومن بينها تقليص الدعم للفلاحين والاعتماد على اتفاقيات استيراد غير متوازنة، أسهمت في انهيار الأمن الغذائي، وتحويل سوريا من دولة مكتفية ذاتيًا بالقمح إلى دولة تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها".

وأكد أن "الحكومة الجديدة عازمة على تحريك عجلة الزراعة والإنتاج، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق أمن غذائي مستدام في المرحلة المقبلة".