هجمات إلكترونية تستهدف مواقع إخبارية إيرانية وطهران تتوعد بالرد

شفق نيوز– طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، بأن إيران تستعد للانتقام والردّ "الحاسم" على إسرائيل، على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة.

ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الرد أو توقيته، في وقت تتواصل فيه التوترات بين الجانبين.

وذكرت "تسنيم" أيضاً أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" وعدداً من المواقع الإخبارية تعرضت لهجمات إلكترونية أدت إلى اختراقها، مع استمرار هجمات إلكترونية مكثفة.

ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى متابعة الأخبار عبر المصادر الرسمية، مطالبةً الجميع، حفاظاً على النظام العام، بالامتناع عن أي تصرفات متسرعة قد تتسبب في إثارة القلق العام.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بأنه "استباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة تستهدف ما وصفه بتفكيك جهاز الأمن الإيراني، متوقعاً أن تكون العمليات واسعة النطاق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في وسط طهران وتصاعد دخان كثيف قرب المجمع الحكومي في منطقة باستور، مع تقارير عن سقوط صواريخ في محيط مناطق حيوية، وانقطاع جزئي للاتصالات، وإغلاق المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، من دون إعلان رسمي عن حجم الخسائر.

في المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض حالة الطوارئ، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات احترازية شملت إغلاق المدارس وحظر التجمعات وتقييد الحركة، مع إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع مفاوضات أميركية إيرانية بشأن البرنامج النووي، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.