الاعلام الاسرائيلي: استهداف وزير الاستخبارات الإيراني في غارة بطهران ليلة أمس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، باستهداف وزير الاستخبارات الإيراني في غارة بطهران ليلة أمس.

وذكرت ‏القناة 15 الإسرائيلية، أن "وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، كان الهدف من غارة جوية استهدفت العاصمة الإيرانية طهران ليلة أمس الثلاثاء".

وبحسب المعلومات المتوفرة، لا يزال مصير الوزير غير معروف حتى الآن، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من السلطات الإيرانية حول الحادث أو نتائج الغارة.

ويعتبر إسماعيل الخطيب المسؤول الأول عن وزارة الاستخبارات، وهي الجهاز المدني الأمني الأقوى في إيران، والمنافس التاريخي لجهاز استخبارات الحرس الثوري.

وتتهمه واشنطن بالإشراف على عمليات دولية استهدفت معارضين ومنشآت، بالإضافة إلى دور وزارته المحوري في التعامل مع الاحتجاجات الداخلية، وفرضت الخزانة الأميركية في عام 2022 عقوبات عليه بتهمة القيام بأنشطة إلكترونية ضد الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الأوروبيين.