"الاسلامي العلوي" يطالب بتدخل دولي عاجل في حمص

طالب المجلس الاسلامي العلوي الاعلى في سوريا والمهجر بتدخل فوري من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف ما وصفه "الهجوم البربري المسلح" الذي استهدف الأحياء العلوية في مدينة حمص يوم امس.

جاء ذلك وفق نداء استغاثة أصدره المجلس، وورد إلى وكالة مراسل وكالة شفق نيوز، مبينا أن "الأحياء العلوية في مدينة حمص تعرضت لهجوم بربري مسلح نفذته مجموعات من البدو مدعومة بعناصر من سلطات الأمر الواقع".

واشار الى ان "الاعتداء تضمن ترويع المدنيين العزل عبر إطلاق النار المباشر عليهم، وإحراق البيوت والممتلكات، وتكسير المحال التجارية، وحرق السيارات".

واكد البيان توثيق "مقتل مدنيين اثنين وسقوط عشرة جرحى على الأقل"، لافتا الى استمرار نداءات الاستغاثة داخل الأحياء التي تعيش "حالة خوف وعنف متصاعد".

وحمل المجلس، الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن امن وسلامة السكان، وقال في بيانه ان "عجز سلطات الامر الواقع عن وقف هذه الهجمات ذات الطابع الطائفي واستمرار هذه الانتهاكات منذ قرابة عام وحتى اليوم يضع حياة المدنيين من ابناء الطائفة العلوية في دائرة الخطر الداهم".

واضاف ان صمت تلك السلطات "يمثل تواطؤا واضحا وعجزا عن تنفيذ الشروط المفروضة عليها لحماية الاقليات من قبل الامم المتحدة".

وطالب المجلس بـ"التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين"، و"ايفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة"، و"محاسبة المسؤولين المباشرين والمحرضين على هذه الهجمات وفق القانون الدولي".

وختم المجلس نداءه بالقول: "نرجو التعاطي مع هذا النداء بأقصى درجات الجدية والسرعة، منعا لمزيد من سفك الدماء والانزلاق نحو موجات اوسع من العنف الطائفي التي تهدد الطائفة العلوية وباقي الاقليات".

وأعلنت إدارة قيادة الأمن الداخلي في حمص عن تمديد حظر التجوال حتى الساعة الخامسة عصر اليوم في عدد من أحياء المدينة.

وأوضحت الإدارة عبر منشور عبر قناة محافظة حمص على تلغرام أن تمديد حظر التجوال يشمل أحياء العباسية، والأرمن، والمهاجرين، والزهراء، والنزهة، وعكرمة، والنازحين، وعشيرة، وزيدل، وكرم الزيتون، وكرم اللوز، وحي الورود، ومساكن الشرطة.

ودعت الإدارة جميع المواطنين في هذه الأحياء إلى الالتزام بالقرار حفاظاً على سلامتهم، ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية الجارية.