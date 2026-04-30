الاستخبارات التركية تنشر وثيقة "سري للغاية" عن الخميني

شفق نيوز- أنقرة

نشر جهاز الاستخباراتشش التركية، يوم الخميس، وثيقة مصنفة "سري للغاية" بشأن قائد الثورة الإيرانية الراحل روح الله الخميني تتعلق بمكوثه فترة من الوقت في أراضي تركيا.

وأضيفت الوثيقة إلى "التقارير الاستخباراتية المنشورة على الموقع الإلكتروني لجهاز الاستخبارات التركي ضمن فئة الوثائق".

وتتضمن الوثيقة أمرا مؤرخا في 11 تشرين الأول/ نوفمبر 1964، موقعا من قبل رئيس جهاز الأمن القومي ضياء سليشيك، ومرسلا إلى المديرية المركزية في اسطنبول مع تصنيف "سري للغاية"، بشأن إقامة الخميني في تركيا برقابة من الاستخبارات في الفترة بين 4 تشرين الأول/ نوفمبر عام 1964 و5 تشرين الأول/ نوفمبر عام 1965.

وجاء في الوثيقة: "وصل الضيف الإيراني إلى تركيا، وتقرر أن تكون إقامته في مدينة بورصة، وستتولى مديرية دار بورصة ترتيب المنزل الذي سيقيم فيه الضيف، إلى جانب جميع الشؤون الأخرى المتعلقة به".

وأضافت الوثيقة: "أُرسلت التعليمات اللازمة، خطيا وشفهيا، إلى مديرية دار بورصة، وسيستخدم الاسم الحركي (بَلّي) في جميع المراسلات المشفرة وغيرها من المراسلات المتعلقة بالضيف".

تجدر الإشارة إلى أن الخميني الذي مكث في مدينة بورصة التركية نحو عام بجوار عائلة يعرفها، انتقل من هناك إلى مدينة النجف العراقية ومكث بها سنوات طويلة.

وفي عهد شاه إيران رضا بهلوي تعرض الخميني للنفي خارج البلاد عام 1964 على خلفية معارضته للنظام، وتنقل بين تركيا والعراق وفرنسا قبل عودته إلى البلاد في العام 1979 مع سقوط النظام.