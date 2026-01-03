الاحتجاجات تتسع في إيران وتحذيرات من "انتفاضة مسلحة"

شفق نيوز- طهران

أكدت الشرطة الإيرانية، يوم السبت، أن الاحتجاجات في البلاد تتسع وتزداد عنفا، محذرة في الوقت ذاته من "انتفاضة مسلحة"، بحسب وكالة أنباء "فارس".

ونقلت الوكالة الإيرانية، عن متحدث باسم الشرطة قوله: "لن نسمح لأعداء هذا البلد بتحويل المظاهرات السلمية إلى اضطرابات وانتفاضات مسلحة وسنحمي الأمة والشعب حتى آخر نفس".

ودخلت الاحتجاجات "ضد القيادة الإيرانية" في العاصمة طهران، يومها السابع، وفق نشطاء.

ووقعت احتجاجات، أمس الجمعة، في حي نازي آباد الجنوبي، حيث انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أشخاصا يتحركون في الشوارع ويرددون شعارات مناهضة لقيادة الجمهورية.

ودعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي تمت الإطاحة به في ثورة 1979، إلى "الاحتجاجات في العاصمة".

وفي منشور على منصة "إكس"، حث بهلوي على "وجود ضخم للناس في طهران" ودعا إلى "إقامة حواجز على الطرق الرئيسية".