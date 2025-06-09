الاتفاق النووي.. كشف موعد ومضمون الرد الإيراني على المقترح الأمريكي

شفق نيوز/ تستعد إيران، لتقديم ردّها الرسمي على المقترح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، خلال اليوم أو غداً، وفقاً لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر، أن رد إيران على المقترح الأمريكي بشأن الاتفاق سيُرسل خلال اليومين المقبلين، وذلك عبر قنوات دبلوماسية وبشكل مكتوب.

وذكرت الوكالة، أن المعلومات تفيد بأن إيران ستطرح في ردّها مقترحًا يتضمن، إلى جانب التأكيد على مبدأ استمرار التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، اتخاذ خطوات من جانبها لمعالجة المخاوف والادعاءات الأمريكية، وذلك مقابل رفع فعّال للعقوبات.

كما ستعلن إيران عن استعدادها لعقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، شرط الحفاظ على الخطوط الحمراء التي وضعتها.