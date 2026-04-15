الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لدول الخليج ويشدد على أمن مضيق هرمز

شفق نيوز- بروكسل

أكد المجلس الأوروبي، اليوم الأربعاء، تضامن الاتحاد الأوروبي مع دول الخليج، مشدداً على أهمية تأمين الملاحة في مضيق هرمز وضمان استقرار إمدادات الطاقة.

وقال رئيس المجلس، أنطونيو كوستا، إن "الاتحاد الأوروبي يضع في صدارة أولوياته تثبيت وقف إطلاق نار دائم في المنطقة، إلى جانب ضمان فتح مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة فيه".

وأضاف أن "مضيق هرمز والبحر الأحمر يمثلان شريانين أساسيين لإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد العالمية"، محذراً من أن "أي حصار لهما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي".

وفي الشأن اللبناني، اعتبر أن حزب الله "يشكل تهديداً وجودياً للبنان وعاملاً يزعزع الاستقرار"، مؤكداً استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للبنان ومساندة حكومته.

كما رحب بـ"المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن"، واصفاً إياها بأنها "مسار مهم لتحقيق السلام".

وأشاد بدور قطر في الوساطة الإقليمية، لافتاً إلى أنها "اضطلعت بجهود مهمة لتعزيز الاستقرار في المنطقة".

واختتم بالإشارة إلى تطلع الاتحاد الأوروبي لعقد قمة ثانية مع مجلس التعاون الخليجي بحلول نهاية العام الجاري، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون المشترك.