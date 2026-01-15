الاتحاد الأوروبي يوقع 6 اتفاقيات تمويل مع لبنان بأكثر من 110 ملايين يورو

شفق نيوز- بروكسل

وقع الاتحاد الأوروبي والحكومة اللبنانية، يوم الخميس، 6 اتفاقات تمويل بقيمة 110.5 مليون يورو، لدعم الأمن والتعافي في المناطق المتضررة والإصلاح في البلاد.​

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن "الاتحاد الأوروبي خصص 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب".

كما خصص الاتحاد، بحسب الوكالة، "نحو 25 مليون يورو لإدارة الحدود المتكاملة والأمن البحري، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو لتوفير طاقة مستدامة للمنشآت الأمنية الحيوية في لبنان".

وأكدت الوكالة اللبنانية، أن "الاتحاد الأوروبي قد خصص أيضا 25 مليون يورو لتعزيز التعافي المحلي في الجنوب والبقاع، من خلال خدمات أساسية ومشاريع زراعية وبيئية وفرص عمل، بالإضافة إلى 13.5 مليون يورو لمكافحة الفساد و9 ملايين لتحديث الخدمات العامة عبر التحول الرقمي".​

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن حزمة دعم للبنان بمليار يورو أعلنتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في شهر أيار/ مايو 2024.

يذكر أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل.

لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وإثر ضغط كبير من أميركا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.