الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي وافق على رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

وقبل ذلك، أعربت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس عن أملها في أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم ببروكسل اليوم إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

ونقلت رويترز، عن كالاس، قولها في تصريحات قبيل الاجتماع: "من الواضح أننا نريد أن تكون هناك فرص عمل وسبل عيش للشعب في سوريا حتى تصبح دولة أكثر استقراراً".

وأكد مسؤولون أن الوزراء الأوروبيين يدرسون قراراً سياسياً برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان.

وفي 24 شباط الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا في ظل النظام البائد ترتبط بقطاعات البنوك والطاقة والنقل.