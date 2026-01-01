الاتحاد الأوروبي يطلق بعثة أمنية "غير تنفيذية" لدعم جيش لبنان

شفق نيوز- متابعة

كشفت وثيقة داخلية صادرة عن جهاز العمل الخارجي الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق بعثة أمنية "غير تنفيذية" في لبنان بحلول نهاية العام الحالي.

وتهدف البعثة إلى تقديم المشورة وتدريب الجيش وقوى الأمن الداخلي، مع التركيز على حفظ الأمن وضبط الحدود مع سوريا، دون الانخراط في أي مهام قتالية، أو نزع للسلاح، أو مراقبة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

ويعتقد محللون أن هذه الخطوة، التي سيسبقها وصول خبراء أوروبيين في كانون الثاني/يناير الحالي لتقييم الاحتياجات الميدانية، تأتي في وقت يقترب فيه انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل" بنهاية عام 2026، وسط ترجيحات بعدم التمديد لها، غير أن الوثائق الأوروبية شددت على أن البعثة الجديدة ستكون محدودة الحجم ولن تشكل بديلا عن الدور الأممي.