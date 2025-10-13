الاتحاد الأوروبي يستأنف مهمته لمراقبة معبر رفح

شفق نيوز- بروكسل

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيستأنف مهمته للمراقبة في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وقالت كالاس في منشور على منصة (إكس): "إقرار السلام في غزة سيكون معقداً للغاية. الاتحاد الأوروبي على استعداد للقيام بدوره، وسيستأنف يوم الأربعاء مهمة مدنية لمراقبة المعبر الحدودي بين غزة ومصر".

وسلّمت حركة حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها عبر دفعتين صباح اليوم الاثنين، والتي نشرت لائحة أسمائهم.

وفي الدفعة الأولى، سلّم الحركة الفلسطينية 7 رهائن من الأسرى، وتسلّم الصليب الصليب الأحمر في دفعة ثانية 13.