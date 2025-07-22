الاتحاد الأوروبي يدعو لفك حصار غزة: الصور الواردة لا يمكن تحملها
شفق نيوز- بروكسل
وقالت فون دير لاين في منشور: "لا يُمكن استهداف
المدنيين أبدا، الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها، يُجدد الاتحاد الأوروبي
دعوته إلى تدفق المساعدات الإنسانية بحرية وأمان وسرعة، وإلى الاحترام الكامل
للقانون الدولي والإنساني".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم الاثنين، مقتل
ما لا يقل عن ألف شخص وإصابة 6500 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في غزة
منذ أواخر مايو/ أيار.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن معظم الإصابات وقعت أثناء توجه
الفلسطينيين إلى مواقع التوزيع التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المثيرة للجدل، المدعومة من إسرائيل
والولايات المتحدة، والتي بدأت عملها في 27 مايو/ أيار.