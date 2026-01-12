الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بسبب "قمع التظاهرات"

شفق نيوز- بروكسل

أفادت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم الأثنين، بأنها مستعدة لاقتراح عقوبات جديدة على إيران ردا على ما وصفته بالقمع الوحشي للمتظاهرين.

وقالت كالاس لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، إن "الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل عقوبات واسعة النطاق مفروضة على إيران وتحديدا على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأنشطة الانتشار النووي، ودعم طهران لحرب روسيا في أوكرانيا".

وأضافت: "أنا مستعدة لاقتراح عقوبات إضافية ردا على القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد المتظاهرين".

ووفقاً لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فمن المرجح أن ينصب التركيز الأولي على إجراءات عقابية تستهدف الأفراد المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين، بما في ذلك وزراء في الحكومة على الأرجح، وقد تشمل هذه الإجراءات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.

وقالت كالاس، إن "الإيرانيين يخاطرون بكل شيء لإيصال أصواتهم، وإن النظام لديه تاريخ طويل في سحق الاحتجاجات"، مضيفة أن "قوات الأمن ترد بوحشية مرة أخرى".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنه يدرس مجموعة من الردود على الاضطرابات المتصاعدة في إيران، بما في ذلك الخيارات العسكرية المحتملة.

وبدأت الاحتجاجات في إيران في 28 كانون الأول/ ديسمبر ردا على ارتفاع التضخم وانهيار العملة، لتتوسع إلى عدة مدن.

وهددت طهران بالرد ‍من خلال استهداف إسرائيل وقواعد عسكرية أميركية إذا وجهت لها الولايات ‌المتحدة أي ضربات، وذلك بعد تصريحات سابقة من ترمب.

وبالمقابل أشارت منظمة "هرانا" الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة إلى أن عدد القتلى جراء المظاهرات يتجاوز 500 بينهم 48 عنصراً أمنياً،"نقلاً عن نشطاء من داخل إيران وخارجها"، بالإضافة إلى اعتقال ‍10 ⁠آلاف شخص.