الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

شفق نيوز- بروكسل

يمضي الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، قدما نحو إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بالتكتل بعد قول فرنسا إنها "تؤيد هذه الخطوة".

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، وسط توقعات بأن يقروا عقوبات جديدة ردا على حملة قمع الاحتجاجات في إيران التي أسفرت عن مقتل آلاف واعتقال آلاف آخرين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة إكس "فرنسا ستدعم إدراج الحرس الثوري الإسلامي على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

وبانضمام فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى مؤيدي القرار، فمن المرجح أن يُقر سياسيا، اليوم الخميس، رغم أنه يتطلب إجماعا من الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة.

وحتى وقت سابق من أمس الأربعاء، كانت فرنسا مترددة في دعم أغلبية دول الاتحاد التي سعت لإدراج الحرس الثوري على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية على غرار الولايات المتحدة.

وقال بارو في مؤتمر صحفي "لا يمكن السكوت عن القمع الوحشي للانتفاضة السلمية للشعب الإيراني، إن الشجاعة الاستثنائية التي أظهروها في مواجهة العنف الأعمى الذي شُن عليهم لا يمكن أن تذهب سدى".

وفي وقت سابق كان قصر الإليزيه الرئاسي قد أعلن القرار.

وتأسس الحرس الثوري بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية النظام رجال الدين الشيعة الحاكم، ويتمتع بنفوذ واسع في البلاد، إذ يسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد والقوات المسلحة، وأُسندت إليه أيضا مسؤولية برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني.