الاتحاد الأوروبي يبحث سبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الاثنين، أن الاتحاد يجري مباحثات لإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة.

وقالت كالاس، ان "الاتحاد الأوروبي ناقش هذا الملف مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب في إيران على حركة التجارة الدولية وأسعار الطاقة".

وأوضحت أن "الاتحاد الأوروبي يدرس أيضاً إمكانية تعديل تفويض مهمة أسبيدس البحرية، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان أمن الملاحة والحفاظ على تدفق إمدادات الطاقة عبر المضيق".

وحذّرت المسؤولة الأوروبية، من أن "إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، وقد يحرم بعض الدول، خصوصاً في إفريقيا، من إمدادات غذائية أساسية نتيجة تعطل سلاسل التوريد العالمية".

ومن المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم المقرر ببروكسل يوم الخميس المقبل، تأثير الصراع في الشرق الأوسط على توافر الوقود الأحفوري وأسعاره، بالإضافة إلى إيجاد حلول محتملة لارتفاع فواتير الطاقة.

ورفضت كل من اليابان وأستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا، إرسال سفن للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، رغم ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حلفائه للمشاركة في حماية الممر البحري الحيوي.

وقالت الدول الأربع، إنها "لا تعتزم إرسال سفن للمساعدة في تأمين المضيق، الذي أغلقت إيران أجزاء واسعة منه أمام حركة ناقلات النفط"، في وقت يواصل فيه ترمب الضغط على الحلفاء لتقديم دعم عسكري،، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" ابريطانية.

وأدى الإغلاق الفعلي للمضيق من قبل طهران، رداً على الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية، إلى اضطراب كبير في تدفقات الطاقة والتجارة العالمية، مع ارتفاع حاد في أسعار النفط عالمياً.

وخلال أول 10 أيام من الحرب ارتفعت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% وأسعار النفط بنسبة 27%، وفقا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، مما أدى إلى ارتفاع قيمة واردات الوقود الأحفوري في دول الاتحاد بمقدار 3 مليارات يورو (حوالي 3.5 مليار دولار).

وتجاوزت أسعار النفط 104 دولارات للبرميل في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، فيما لا تزال تداعيات الحرب مستمرة في منطقة الخليج، حيث تواصل إيران إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ، كما اضطر مطار دبي إلى إغلاق عملياته مؤقتاً يوم الاثنين بعد "حادث مرتبط بطائرة مسيّرة" تسبب في اندلاع حريق بالقرب منه.