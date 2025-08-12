الاتحاد الأوروبي و26 دولة يحذرون: الأزمة الإنسانية في غزة لا يمكن تصورها

شفق نيوز- متابعة

وقع الاتحاد الأوروبي و26 دولة من ضمنها بريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، بياناً مشتركاً حذروا فيه أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات لا يمكن تصورها.

وذكر وزراء خارجية تلك الدول في البيان، أن "المجاعة تتكشف أمام أعيننا، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجوع، مضيفين أنهم يدعون حكومة إسرائيل إلى السماح بدخول جميع شحنات المساعدات الدولية للمنظمات غير الحكومية وعدم عرقلة عمل الجهات الفاعلة الأساسية في قطاع المساعدات".

وجاء في البيان أنه "يجب استخدام جميع المعابر والطرق للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الغذاء وإمدادات التغذية والمأوى والوقود والمياه النظيفة والأدوية والمعدات الطبية".

وقالت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التي وقعت على البيان وعضوان آخران في المفوضية الأوروبية، في تدوينة على منصة "أكس"، إن "على إسرائيل منح التراخيص اللازمة لجميع شحنات المساعدات الدولية للمنظمات غير الحكومية، ورفع العوائق أمام الجهات الإنسانية الأساسية من العمل".

غير أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، لم توقع على البيان، بما في ذلك ألمانيا والمجر.

وتنفي إسرائيل مسؤوليتها عن تفشي الجوع في غزة، متهمة حركة حماس بسرقة شحنات المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.